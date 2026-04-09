Démarches administratives sans stress, Centre social Saint Crépin, Soissons

Démarches administratives sans stress Jeudi 9 avril, 14h00 Centre social Saint Crépin Aisne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T14:00:00+02:00 – 2026-04-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-09T14:00:00+02:00 – 2026-04-09T16:00:00+02:00

Vous aussi, vous redoutez les démarches administratives en ligne ? Ne stressez plus ! PIX’L de Grand Soissons vous propose un atelier gratuit et accessible à tous pour simplifier votre vie numérique.

Au programme :

✅ Comprendre les démarches en ligne

✅ Créer et utiliser un compte

✅ Envoyer des documents

✅ Éviter les arnaques

C’est GRATUIT sur réservation

Centre social Saint Crépin 10 Bd Jean Mermoz, 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 76 45 05 »}]

Cet atelier apprend à utiliser les sites officiels en toute sécurité. Il guide les usagers pour se connecter via FranceConnect , envoyer des documents en ligne et déjouer les arnaques numériques