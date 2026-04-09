Démarches administratives sans stress, Centre social Saint Crépin, Soissons
Démarches administratives sans stress, Centre social Saint Crépin, Soissons jeudi 9 avril 2026.
Démarches administratives sans stress Jeudi 9 avril, 14h00 Centre social Saint Crépin Aisne
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-09T14:00:00+02:00 – 2026-04-09T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-09T14:00:00+02:00 – 2026-04-09T16:00:00+02:00
Vous aussi, vous redoutez les démarches administratives en ligne ? Ne stressez plus ! PIX’L de Grand Soissons vous propose un atelier gratuit et accessible à tous pour simplifier votre vie numérique.
Au programme :
✅ Comprendre les démarches en ligne
✅ Créer et utiliser un compte
✅ Envoyer des documents
✅ Éviter les arnaques
C’est GRATUIT sur réservation
Centre social Saint Crépin 10 Bd Jean Mermoz, 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 76 45 05 »}]
Cet atelier apprend à utiliser les sites officiels en toute sécurité. Il guide les usagers pour se connecter via FranceConnect , envoyer des documents en ligne et déjouer les arnaques numériques
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