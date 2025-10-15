Démarrage du programme séniors en fête ciné-débat Châlette-sur-Loing
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret
Début : 2025-10-15 14:00:00
fin : 2025-10-15
2025-10-15
Inauguration ciné-débat « La promesse de l’aidant » projection gratuite suivie d’une conférence-débat avec le réalisateur Édouard Carrion et Sophie Chandelier, sophrologue et hypno-thérapeute. Entrée libre. .
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 79 13 24
English :
Launch of the Seniors’ Celebration program: film-debate
German :
Start des Programms « Senioren feiern »: Filmdebatte
Italiano :
Lancio del programma séniors en fête: film-dibattito
Espanol :
Lanzamiento del programa séniors en fête: cine-debate
