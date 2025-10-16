Démarrage du programme séniors en fête Repas-Tombola Châlette-sur-Loing

Démarrage du programme séniors en fête Repas-Tombola Châlette-sur-Loing jeudi 16 octobre 2025.

44 Bis Rue Roger Salengro Châlette-sur-Loing Loiret

Début : 2025-10-16 12:00:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Repas-Tombola Mucoviscidose .

44 Bis Rue Roger Salengro Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 79 13 26

English :

Seniors’ party program kicks off: Meal and tombola

German :

Start des Programms « Senioren feiern »: Mahlzeit-Tombola

Italiano :

Lancio del programma di celebrazione degli anziani: pranzo e tombola

Espanol :

Lanzamiento del programa de celebración de los mayores: comida y tómbola

