Démarrage du programme séniors en fête Repas-Tombola Châlette-sur-Loing

44 Bis Rue Roger Salengro Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 12:00:00
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Démarrage du programme séniors en fête Repas-Tombola
Repas-Tombola Mucoviscidose .
44 Bis Rue Roger Salengro Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 79 13 24
English :
Seniors’ party program kicks off: Meal and tombola
German :
Start des Programms « Senioren feiern »: Mahlzeit-Tombola
Italiano :
Lancio del programma di celebrazione degli anziani: pranzo e tombola
Espanol :
Lanzamiento del programa de celebración de los mayores: comida y tómbola
