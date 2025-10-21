Démarrage du programme séniors en fête shooting photo Châlette-sur-Loing

Démarrage du programme séniors en fête shooting photo Châlette-sur-Loing mardi 21 octobre 2025.

Démarrage du programme séniors en fête shooting photo

Rue Fernand Boutet Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

Date(s) :

2025-10-21

Démarrage du programme séniors en fête shooting photo

Shooting Photo. Inscrivez vous pour venir poser pour le calendrier du SEMURPA ! Déguisements sur le thème des années folles (Charleston & chapeau cloche !) et bonne humeur. .

Rue Fernand Boutet Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 79 13 24

English :

Seniors’ festivities kick off with photo shoot

German :

Start des Programms « Senioren feiern »: Fotoshooting

Italiano :

Lancio del programma di celebrazione dei senior: servizio fotografico

Espanol :

Lanzamiento del programa de celebración de los mayores: sesión fotográfica

L’événement Démarrage du programme séniors en fête shooting photo Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-09-20 par OT MONTARGIS