Démarrage du programme séniors en fête shooting photo Châlette-sur-Loing

Démarrage du programme séniors en fête shooting photo
Rue Fernand Boutet Châlette-sur-Loing Loiret
Début : 2025-10-21 10:00:00
fin : 2025-10-21 12:00:00
2025-10-21
Démarrage du programme séniors en fête shooting photo
Shooting Photo. Inscrivez vous pour venir poser pour le calendrier du SEMURPA ! Déguisements sur le thème des années folles (Charleston & chapeau cloche !) et bonne humeur. .
Rue Fernand Boutet Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 79 13 24
English :
Seniors’ festivities kick off with photo shoot
German :
Start des Programms « Senioren feiern »: Fotoshooting
Italiano :
Lancio del programma di celebrazione dei senior: servizio fotografico
Espanol :
Lanzamiento del programa de celebración de los mayores: sesión fotográfica
