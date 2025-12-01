Démarrer 2026 autrement Chalon-sur-Saône

Démarrer 2026 autrement

Et si vous commenciez 2026 avec une intention claire, une énergie neuve, et un vrai moment pour vous ?

Le dimanche 4 janvier, de 9h à 13h, nous vous accueillons à Chalon-sur-Saône pour une matinée hors du temps, pensée pour vous permettre de poser vos bases, votre souffle, votre vibration, avant de plonger dans cette nouvelle année.

Un espace doux, vivant et sécurisant, où l’on se reconnecte à soi, à son corps, à ses envies profondes, au travers d’ateliers variés, guidés par nos deux approches complémentaires.

Au programme

-des pratiques corporelles pour revenir dans la présence

-des moments introspectifs pour clarifier vos intentions

-des explorations énergétiques pour harmoniser ce qui doit l’être

-des échanges simples, sincères et humains

-et cette Magie qui accompagne toujours votre Evolution

Une parenthèse pour débuter l’année en confiance et en conscience.

Lancez 2026 sous le signe de la Magie, de l’Évolution, et de la liberté d’être pleinement vous. .

16 rue Saint Georges Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 78 90 70 raphael.d@changevolution.fr

