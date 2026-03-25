Démarrer un potager au naturel Dand le jardin d’un particulier Rennes
Démarrer un potager au naturel Dand le jardin d’un particulier Rennes vendredi 3 avril 2026.
Démarrer un potager au naturel Dand le jardin d’un particulier Rennes Vendredi 3 avril, 13h30 Ille-et-Vilaine
Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.
Déterminer l’emplacement et le dimensionnement idéal pour créer son jardin nourricier, adapté selon les besoins et les capacités d’entretien de l’accueillant. Panorama des différentes techniques de production du potager (semis, plantation, préparation du terreau) jusqu’à la récolte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-03T13:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-03T16:30:00.000+02:00
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http://bit.ly/rennes_zerodechet
Dand le jardin d’un particulier Rue de la Bascule, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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