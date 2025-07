Démarrer un potager au naturel Dans le jardin d’un particulier Saint-Jacques-de-la-Lande

Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.

Déterminer l’emplacement et le dimensionnement idéal pour créer son jardin nourricier, adapté selon les besoins et les capacités d’entretien de l’accueillant. Panorama des différentes techniques de production du potager (semis, plantation, préparation du terreau) jusqu’à la récolte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-03T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-03T16:30:00.000+02:00

http://bit.ly/rennes_zerodechet

Dans le jardin d’un particulier La Basse Teillais à Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine