Démarrez la saison avec Biblis en folies La bibliothèque municipale Renée Guillou Binic-Étables-sur-Mer

La bibliothèque municipale Renée Guillou 8 Rue Général Leclerc Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-04 10:30:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Biblis en folies est un évènement dédié à la célébration des bibliothèques et des médiathèques partout en France ! Chaque année, des milliers de bibliothèques ouvrent grand leurs portes pour offrir au public une programmation festive, créative et entièrement gratuite. .
La bibliothèque municipale Renée Guillou 8 Rue Général Leclerc Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 79 04
