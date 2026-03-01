Demasiado

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 08:30:00

fin : 2026-04-30 21:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Cette série de photographies argentiques interroge l’enchevêtrement des violences au Pérou et le passage du temps. On y voit des enfants travaillant dans des briqueteries familiales et dans le ramassage et le tri des déchets à Lima. Leurs familles, pour la plupart originaires des Andes rurales, ont vécu des déplacements forcés durant le conflit armé (1980-2000) qui ont accru leur vulnérabilité. Depuis le début des années 2000, des micro-crédits visent à les faire sortir de l’extrême pauvreté en ouvrant une épicerie, une laverie ou en développant un élevage porcin. Exposition réalisée par l’anthropologue Dorothée Delacroix (Université Sorbonne Nouvelle, IUF, CREDA)

Dans le cadre du Printemps de l’esprit critique .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

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L’événement Demasiado Le Mans a été mis à jour le 2026-03-12 par CDT72