Démasquer le patrimoine architectural testerin

La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Suivez votre guide dans les rues du centre-ville de La Teste et remontez le temps jusqu’au XVIIᵉ siècle. Au fil de la balade, découvrez une architecture chargée d’histoire l’église Saint-Vincent, l’hôtel Lalanne, l’hôtel de Baleste ou encore l’hôtel de Caupos.

Entre anecdotes, histoires de familles et souvenirs du passé, ces lieux emblématiques vous dévoileront les secrets de la ville et de ceux qui l’ont façonnée.

Et tout au long du parcours, quelques lieux plus discrets et inattendus viendront également ponctuer la visite.

Le petit + un quizz en fin de visite !

Rendez-vous Parvis de l’église Saint-Vincent (devant la croix) à la Teste de Buch, 10 minutes avant le début de la visite.

La visite part à partir de 3 personnes et le maximum de participants est de 12.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Teste de Buch. .

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Démasquer le patrimoine architectural testerin

L’événement Démasquer le patrimoine architectural testerin La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-06 par OT La Teste-de-Buch