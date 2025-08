Demdike Stare – Baselines A/V Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Demdike Stare – Baselines A/V Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine jeudi 30 octobre 2025.

Le duo britannique Demdike Stare est une collaboration entre Sean Canty et Miles Whittaker, deux amis d’enfance originaires du nord de l’Angleterre. Demdike Stare est vénéré pour son approche qui défie les genres, fusionnant dark ambient, industriel et sonorités post-rave. Avec une série d’albums sortis sur l’emblématique label Modern Love, le duo a développé une patte unique qu’il a ensuite transposé dans des collaborations avec des artistes de renom (Mica Levi, Equiknoxx), et dans la création de leur propre label, DDS (Distort Decay Sustain).

Dernier projet d’une longue série de collaborations, leur A/V show « Baselines » replace des artefacts culturels oubliés dans une fusion magnétique de sons et d’images. Une exploration audiovisuelle implacable de la beauté dans l’imperfection, qui transforme d’anciennes reliques en une symphonie viscérale, faite de paysages sonores cinématographiques et de visuels saisissants. Leçon magistrale de l’art du transmedia, la performance plonge le public dans un univers hypnotique où des textures de matières oxydées rencontrent une intensité cinématographique inspirée du punk. Avec un nouvel album prévu pour 2025, leur présence scénique est rare et immanquable.

Duo culte de Manchester et signature du label Modern Love, Demdike Stare manie le collage sonore comme une matière noire. Baselines est un show rare et magnétique, où les archives visuelles mutent en rituels post-indus, entre cinéma abstrait et punk digital : voilà le programme de cette deuxième édition des lives immersifs au Club de Communale !

Le jeudi 30 octobre 2025

de 20h00 à 23h30

payant

13€ tarif réduit préventes

16€ tarif plein préventes

Public jeunes et adultes.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

