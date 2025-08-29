Démêlons le vrai du faux ! Troyes

Démêlons le vrai du faux ! Troyes vendredi 29 août 2025.

Démêlons le vrai du faux !

Auditorium du musée d’Art moderne Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29 18:00:00

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Les risques de collisions d’un astéroide ou d’une comète avec la Terre ne sont connus que depuis un siècle mais ont inspiré bon nombre de livres et films. La crainte de finir comme les dinosaures motive aujourd’hui les agences spatiales à trouver des solutions pour éviter de futures collisions. Risque réel ou simple peur que le ciel nous tombe sur la tête ? Examinons ensemble les solutions proposées pour gérer un corps planétaire potentiellement dangereux. Vous déciderez ensuite s’il faut vraiment appeler Bruce WiIlis pour sauver notre planète !



Gratuit (dans la limite des places disponibles),

Réservation conseillée. .

Auditorium du musée d’Art moderne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81 musart@ville-troyes.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Démêlons le vrai du faux ! Troyes a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne