Demented Are Go Drekhund Horror Zombies Show Chez Paulette Pagney-derrière-Barine

Demented Are Go Drekhund Horror Zombies Show Chez Paulette
343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle
MST vous présente une date à base de contrebasse bien lourde, entre power blues / blackgrass et psychobilly.Tout public
343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@paulettepubrock.com
English :
MST presents a date based on heavy double bass, between power blues / blackgrass and psychobilly.
German :
MST präsentiert Ihnen ein basslastiges Datum zwischen Power Blues / Blackgrass und Psychobilly.
Italiano :
MST presenta un appuntamento a base di contrabbasso pesante, tra power blues / blackgrass e psychobilly.
Espanol :
MST presenta una cita a base de contrabajo pesado, entre el power blues / blackgrass y el psychobilly.
