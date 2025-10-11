Demented Are Go Drekhund Horror Zombies Show Chez Paulette Pagney-derrière-Barine

Demented Are Go Drekhund Horror Zombies Show Chez Paulette

343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 20:00:00
2025-10-11

MST vous présente une date à base de contrebasse bien lourde, entre power blues / blackgrass et psychobilly.Tout public
343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est   contact@paulettepubrock.com

English :

MST presents a date based on heavy double bass, between power blues / blackgrass and psychobilly.

German :

MST präsentiert Ihnen ein basslastiges Datum zwischen Power Blues / Blackgrass und Psychobilly.

Italiano :

MST presenta un appuntamento a base di contrabbasso pesante, tra power blues / blackgrass e psychobilly.

Espanol :

MST presenta una cita a base de contrabajo pesado, entre el power blues / blackgrass y el psychobilly.

