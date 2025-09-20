Demeure de René Guy Cadou Demeure de René Guy Cadou Louisfert

Entrée libre, contact 02 40 28 20 90

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le poète René Guy Cadou (1920-1951), originaire de Loire-Atlantique, a laissé son empreinte à Nantes, et à Louisfert, qui a conservé de lui un héritage important. Le public peut visiter dans cette commune le musée consacré au poète, installé dans sa demeure attenante à l’école où il fut instituteur. Une vie simple vouée à la poésie. Les paysages de Loire-Atlantique furent sa source d’inspiration favorite, tout comme sa femme Hélène, l’amour de sa vie. Elle lui inspira ses plus beaux poèmes rassemblés dans le recueil Hélène ou le monde végétal.

Visite libre et guidée + récital de Michel JAYAT le samedi à 16h.

