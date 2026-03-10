Demi-Finale 2 Tremplin Orizon Sud 2026 Le Makeda Marseille 5e Arrondissement
Demi-Finale 2 Tremplin Orizon Sud 2026 Le Makeda Marseille 5e Arrondissement mercredi 8 avril 2026.
Demi-Finale 2 Tremplin Orizon Sud 2026
Mercredi 8 avril 2026 de 19h30 à 23h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 19:30:00
fin : 2026-04-08 23:30:00
Date(s) :
2026-04-08
Venez soutenir vos artistes/groupes favoris lors des auditions live du Tremplin Orizon Sud 2026 !
Venez soutenir vos artistes/groupes favoris lors des auditions live du Tremplin Orizon Sud 2026 !
Les 10 demi-finalistes ont été répartis en deux groupes qui passeront sur scène respectivement le mardi 1 et mercredi 2 avril. Les 5 groupes/artistes passeront chaque soir devant un jury composé de professionnel.les de la musique et seront soumis au vote du public, votre présence est donc nécessaire pour encourager les artistes !
Pour les deux soirées de demi-finale, les 5 groupes/artistes joueront sur scène dès 20h, réservez vite vos places !
Les demi-finalistes qui passeront sur scène le mardi 7 avril 2026 (a-z)
– BETSY ROSE,
– DILOME,
– FIRECLUB,
– MATHILDE,
– ZOON KARA.
La finale, quant à elle aura lieu le jeudi 7 mai 2026 à l’Espace Julien.
Toutes les infos sur la deuxième partie des auditions, mercredi 8 avril 2026
https://shotgun.live/events/demi-finale-2-tremplin-orizon-sud-2026
Nous espérons vous voir nombreux.euses pour encourager comme il se doit nos talentueux demi-finalistes qui auront besoin de votre soutien ! .
Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Come and support your favorite artists/bands at the Tremplin Orizon Sud 2026 live auditions!
L’événement Demi-Finale 2 Tremplin Orizon Sud 2026 Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille