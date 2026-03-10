Demi-Finale 2 Tremplin Orizon Sud 2026 Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Demi-Finale 2 Tremplin Orizon Sud 2026

Mercredi 8 avril 2026 de 19h30 à 23h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 19:30:00

fin : 2026-04-08 23:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Venez soutenir vos artistes/groupes favoris lors des auditions live du Tremplin Orizon Sud 2026 !

Venez soutenir vos artistes/groupes favoris lors des auditions live du Tremplin Orizon Sud 2026 !



Les 10 demi-finalistes ont été répartis en deux groupes qui passeront sur scène respectivement le mardi 1 et mercredi 2 avril. Les 5 groupes/artistes passeront chaque soir devant un jury composé de professionnel.les de la musique et seront soumis au vote du public, votre présence est donc nécessaire pour encourager les artistes !

Pour les deux soirées de demi-finale, les 5 groupes/artistes joueront sur scène dès 20h, réservez vite vos places !



Les demi-finalistes qui passeront sur scène le mardi 7 avril 2026 (a-z)

– BETSY ROSE,

– DILOME,

– FIRECLUB,

– MATHILDE,

– ZOON KARA.



La finale, quant à elle aura lieu le jeudi 7 mai 2026 à l’Espace Julien.

Toutes les infos sur la deuxième partie des auditions, mercredi 8 avril 2026

https://shotgun.live/events/demi-finale-2-tremplin-orizon-sud-2026



Nous espérons vous voir nombreux.euses pour encourager comme il se doit nos talentueux demi-finalistes qui auront besoin de votre soutien ! .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come and support your favorite artists/bands at the Tremplin Orizon Sud 2026 live auditions!

L’événement Demi-Finale 2 Tremplin Orizon Sud 2026 Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille