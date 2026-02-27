DEMI FINALE COUPE DE FRANCE BLMA VS ESBVA Lattes

DEMI FINALE COUPE DE FRANCE BLMA VS ESBVA

Rue des Jonquilles Lattes Hérault

Coupe de France

Le BLMA de LATTES affrontera l’ESBVA le 01 mars 2026 à 15h au Palais des Rencontres de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite !

Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50

English :

French Cup

BLMA de LATTES will face ESBVA on March 01, 2026 at 3pm at the Palais des Rencontres in Lattes.

Come and support your favorite team!

