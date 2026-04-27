Demi finale de la Women’s Champions League OL Lyonnes Arsenal Groupama Stadium Décines-Charpieu
Demi finale de la Women’s Champions League OL Lyonnes Arsenal Groupama Stadium Décines-Charpieu samedi 2 mai 2026.
Décines-Charpieu
Demi finale de la Women’s Champions League OL Lyonnes Arsenal
Groupama Stadium 10 avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Rendez-vous au Groupama Stadium le jeudi 02 mai à 15h pour le match opposant l’OL LYONNES à Arsenal. Cette rencontre comptera pour la demi finale de la Women’s Champions League.
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Groupama Stadium 10 avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Join us at Groupama Stadium on Thursday, May 02 at 3pm for the match between OL LYONNES and Arsenal. This match will count towards the semi-finals of the Women’s Champions League.
L’événement Demi finale de la Women’s Champions League OL Lyonnes Arsenal Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-04-27 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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