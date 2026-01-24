Demi-finale du Championnat de France de Cross Route de Sisteron Serres

Demi-finale du Championnat de France de Cross

Route de Sisteron Les lacs de la Germanette Serres Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Les Lacs de la Germanette accueillent la demi-finale des Championnats de France de Cross. Venez encourager les coureurs !

.

Route de Sisteron Les lacs de la Germanette Serres 05700 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lacs de la Germanette host the semi-final of the French Cross Championships. Come and cheer on the runners!

L’événement Demi-finale du Championnat de France de Cross Serres a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Sisteron Buëch