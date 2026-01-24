Demi-finale du Championnat de France de Cross Route de Sisteron Serres
Demi-finale du Championnat de France de Cross Route de Sisteron Serres dimanche 15 février 2026.
Demi-finale du Championnat de France de Cross
Route de Sisteron Les lacs de la Germanette Serres Hautes-Alpes
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Les Lacs de la Germanette accueillent la demi-finale des Championnats de France de Cross. Venez encourager les coureurs !
Route de Sisteron Les lacs de la Germanette Serres 05700 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The Lacs de la Germanette host the semi-final of the French Cross Championships. Come and cheer on the runners!
