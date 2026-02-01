Demi Finales des championnats espoirs de Normandie de Boxe Anglaise Salle Yvan Mainini Bayeux

Demi Finales des championnats espoirs de Normandie de Boxe Anglaise

Salle Yvan Mainini 1 rue pierre de Coubertin Bayeux Calvados

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

2026-02-28

Le Boxing Club Bayeusain organise une grande journée de boxe amateur avec les 1/2 finales des Championnats de Normandie Espoirs.

Près de 80 boxeurs venus de toute la région monteront sur le ring pour tenter de décrocher leur place en finale. Intensité, engagement et esprit sportif seront au rendez-vous tout au long de la journée.

Ambiance assurée avec un speaker pour faire vibrer la salle.

Présence d’un photographe au bord du ring.

Buvette et restauration sur place.

Une journée placée sous le signe du sport, du respect et du dépassement de soi, dans une ambiance familiale et conviviale. .

Salle Yvan Mainini 1 rue pierre de Coubertin Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 7 81 73 88 81 agathe.durant435@gmail.com

English :

The Boxing Club Bayeusain organizes a great day of amateur boxing.

Nearly 80 boxers from all over the region will take to the ring in a bid to secure their place in the final.

Intensity, commitment and sportsmanship will be the order of the day.

L’événement Demi Finales des championnats espoirs de Normandie de Boxe Anglaise Bayeux a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Bayeux Intercom