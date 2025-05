Demi-finales nationales de gymnastique – Villefranche-de-Rouergue, 17 mai 2025 07:00, Villefranche-de-Rouergue.

Aveyron

Demi-finales nationales de gymnastique Quartier du Tricot Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-18

2025-05-17

Sur l’initiative de l’UFOLEP Aveyron et du club de gymnastique La Perle Villefranchoise, le gymnase de Villefranche accueillera un événement d’envergure, avec la venue de près de 1000 gymnastes pour les demi-finales nationales.

Quartier du Tricot

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 49 77 48 46 laperlevillefranchoise@gmail.com

On the initiative of UFOLEP Aveyron and the gymnastics club La Perle Villefranchoise, the Villefranche gymnasium will host a major event, with almost 1000 gymnasts taking part in the national semi-finals.

Auf Initiative der UFOLEP Aveyron und des Gymnastikclubs La Perle Villefranchoise wird die Turnhalle von Villefranche Gastgeber eines Großereignisses sein, bei dem fast 1000 Turnerinnen und Turner zu den nationalen Halbfinalwettkämpfen kommen werden.

Su iniziativa dell’UFOLEP Aveyron e della società di ginnastica La Perle Villefranchoise, la palestra di Villefranche ospiterà un grande evento, con quasi 1.000 ginnasti che parteciperanno alle semifinali nazionali.

Por iniciativa de la UFOLEP Aveyron y del club de gimnasia La Perle Villefranchoise, el gimnasio de Villefranche acogerá un gran acontecimiento, con la participación de casi 1.000 gimnastas en las semifinales nacionales.

