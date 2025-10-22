Demi-journée de depannage Informatique Ferme de la Harpe Rennes

Demi-journée de depannage Informatique Ferme de la Harpe Rennes mercredi 22 octobre 2025.

Demi-journée de depannage Informatique Ferme de la Harpe Rennes Mercredi 22 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine

sur inscription

une demi-journée de dépannage informatique, de 14h à 18h

En raison d’un manque de bénévoles, **nous ne pouvons pas proposer de réparations électroniques**, sauf si vous êtes assez autonome pour les réaliser seul(e).

C’est pourquoi nous organisons une demi-journée dédiée au dépannage informatique : diagnostic, réinstallation de systèmes d’exploitation, etc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-22T18:00:00.000+02:00

epn@3regards.com

Ferme de la Harpe avenue charles et raymonde tillon Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine