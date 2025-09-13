Demi-journée de pêche réservée aux personnes à mobilité réduite Villeréal

Moulin de la Fage Basse Villeréal Lot-et-Garonne

Gratuit

La société de pêche La Gaule Villeréalaise, organise une demi- journée de pêche réservée aux handicapé(e)s car eux aussi ont le droit de s’adonner aux plaisirs de la pêche.

Celle-ci se déroulera au moulin de la Fage Basse sur la commune de Villeréal.

Moulin de la Fage Basse Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 14 92 41

English : Demi-journée de pêche réservée aux personnes à mobilité réduite

The fishing club La Gaule Villeréalaise is organizing a half-day fishing event reserved for the disabled, who also have the right to enjoy the pleasures of fishing.

The event will take place at the moulin de la Fage Basse in the commune of Villeréal.

German : Demi-journée de pêche réservée aux personnes à mobilité réduite

Der Angelverein La Gaule Villeréalaise organisiert einen halben Tag lang einen Angelausflug für Behinderte, da auch sie das Recht haben, sich den Freuden des Angelns hinzugeben.

Der Tag findet an der Mühle La Fage Basse in der Gemeinde Villeréal statt.

Italiano :

Il club di pesca La Gaule Villeréalaise organizza una mezza giornata di pesca riservata ai disabili, che hanno il diritto di godere dei piaceri della pesca.

L’evento si svolgerà presso il moulin de la Fage Basse a Villeréal.

Espanol : Demi-journée de pêche réservée aux personnes à mobilité réduite

El club de pesca La Gaule Villeréalaise organiza una media jornada de pesca reservada a los discapacitados, que también tienen derecho a disfrutar de los placeres de la pesca.

El evento tendrá lugar en el moulin de la Fage Basse, en Villeréal.

