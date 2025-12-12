Demi-journée d’étude sur Mas Felipe Delavouët Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence

Demi-journée d’étude sur Mas Felipe Delavouët

Samedi 24 janvier 2026 de 14h30 à 18h. Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Anastasia Chopplet, conférencière, présentera le poète et animera la séance. Textes lus en français et en provençal.

Programme

Jean-Yves Casanova Mas Felipe Delavouët, un poète

provençal hors les murs

Joëlle Ginestet le mouvement tournoyant dans Pouèmo

René Moucadel Delavouët et Mistral .

