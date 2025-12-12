Demi-journée d’étude sur Mas Felipe Delavouët Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence
Demi-journée d’étude sur Mas Felipe Delavouët Bastide du Parc Jourdan Aix-en-Provence samedi 24 janvier 2026.
Demi-journée d’étude sur Mas Felipe Delavouët
Samedi 24 janvier 2026 de 14h30 à 18h. Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-01-24 18:00:00
2026-01-24
Anastasia Chopplet, conférencière, présentera le poète et animera la séance. Textes lus en français et en provençal.
Programme
Jean-Yves Casanova Mas Felipe Delavouët, un poète
provençal hors les murs
Joëlle Ginestet le mouvement tournoyant dans Pouèmo
René Moucadel Delavouët et Mistral .
Bastide du Parc Jourdan 8bis avenue Jules Ferry Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 97 27 affaires-provencales@mairie-aixenprovence.fr
English :
Anastasia Chopplet, lecturer, will introduce the poet and lead the session. Texts read in French and Provençal.
