Demi-journée immersion avec un cheval Saint-Priest-les-Fougères
Demi-journée immersion avec un cheval Saint-Priest-les-Fougères lundi 6 avril 2026.
Demi-journée immersion avec un cheval
Saint-Priest-les-Fougères Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06 2026-05-04 2026-06-01
Atelier + environ 2h à cheval + moment convivial
L’association Jupiter&Co propose une approche différente de l’équitation prendre le temps de rencontrer les chevaux, choisir celui qui vous correspond et créer un lien avant de partir en balade.
D’autres dates sont possibles.
Atelier + environ 2h à cheval + moment convivial (café ou autre selon l’horaire)
L’association Jupiter&Co propose une approche différente de l’équitation prendre le temps de rencontrer les chevaux, choisir celui qui vous correspond et créer un lien avant de partir en balade.
D’autres dates sont possibles. .
Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 92 00 68
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English : Demi-journée immersion avec un cheval
Workshop + approx. 2 hours on horseback + social time
The Jupiter&Co association offers a different approach to horse-riding: take the time to meet the horses, choose the one that suits you and create a bond before going for a ride.
Other dates are possible.
L’événement Demi-journée immersion avec un cheval Saint-Priest-les-Fougères a été mis à jour le 2026-03-22 par Isle-Auvézère
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