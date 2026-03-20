Demi-journée Portes Ouvertes CMP et CATTP Rochefort CMP Rochefort – 3ème étage Paris
Demi-journée Portes Ouvertes CMP et CATTP Rochefort CMP Rochefort – 3ème étage Paris lundi 27 avril 2026.
Entrée libre à l’attention des adultes, des professionnels du soin ainsi que de l’accompagnement médico-social. Rendez-vous au 3ème étage du bâtiment !
Venez rencontrer l’équipe du Centre Médico-Psychologique (CMP) et Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) Rochefort et échanger avec les professionnels sur leurs missions.
Le lundi 27 avril 2026
de 13h30 à 16h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-27T16:30:00+02:00
fin : 2026-04-27T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-27T13:30:00+02:00_2026-04-27T16:30:00+02:00
CMP Rochefort – 3ème étage 31 rue Henri Rochefort 75017 Paris
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