Demi-journée Portes Ouvertes CMP et CATTP Rochefort CMP Rochefort – 3ème étage Paris

Entrée libre à l’attention des adultes, des professionnels du soin ainsi que de l’accompagnement médico-social. Rendez-vous au 3ème étage du bâtiment !

Venez rencontrer l’équipe du Centre Médico-Psychologique (CMP) et Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) Rochefort et échanger avec les professionnels sur leurs missions.

Le lundi 27 avril 2026

de 13h30 à 16h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-27T16:30:00+02:00

fin : 2026-04-27T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-27T13:30:00+02:00_2026-04-27T16:30:00+02:00

CMP Rochefort – 3ème étage 31 rue Henri Rochefort 75017 Paris



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