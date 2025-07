Demi Lune Festival Kolbsheim

Demi Lune Festival Kolbsheim vendredi 22 août 2025.

Demi Lune Festival

Kolbsheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-22

fin : 2025-08-23

2025-08-22

Deux jours de musique et de fête en pleine nature ! Au programme des perles dans le style alternatif (rock, métal) le samedi, et une journée éclectique et familiale le dimanche, avec une multitude d’activités.

Retrouvez-nous sur 1,5ha de pelouse en pleine nature et au bord de l’eau ! .

Kolbsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est demilunefestival@lamoucherie.com

