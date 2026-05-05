Demi-Lune Festival Kolbsheim
Demi-Lune Festival Kolbsheim vendredi 14 août 2026.
Kolbsheim
Demi-Lune Festival
Kolbsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Deux jours de musique et de fête en pleine nature ! Au programme des perles dans le style alternatif (rock, métal) le samedi, et une journée éclectique et familiale le dimanche, avec une multitude d’activités.
Retrouvez-nous sur 1,5ha de pelouse en pleine nature et au bord de l’eau ! .
Kolbsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est demilunefestival@lamoucherie.com
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English :
L’événement Demi-Lune Festival Kolbsheim a été mis à jour le 2026-05-05 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg