DEMI PORTION LEON LIA LE ZINC LES DOCKS Cahors

DEMI PORTION LEON LIA LE ZINC Début : 2026-04-11 à 21:00. Tarif : – euros.

« Je sais rapper mais j’voulais pas être rappeur ! Un artiste qui marche bien devait être un menteur. » Demi Portion, sur son morceau Retour aux sources, nous parle de celui qu’il ne voulait pas être. Il nous montre aussi celui qu’il cherche à être : un rappeur aguerri, qui pour autant ne ment pas, et reste fidèle à lui-même. Depuis près de vingt-cinq ans, l’artiste sétois ne se trahit pas, et dialogue avec son public, en toute sincérité. Ce dialogue avec le public, il le tisse sur les réseaux sociaux, mais aussi sur scène, son terrain de jeu favori depuis ses débuts.Sur son dernier projet qui sort le 17 janvier 2020, Demi-Portion retourne vers le boom-bap , vers La Bonne Ecole – comprendre celle du hip-hop. Un observateur inattentif prendrait ce choix pour un retour en arrière, de la nostalgie. Mais ceux qui suivent « Demi P » savent que cet album n’est que la suite logique de la trajectoire d’un artiste qui garde toujours un œil sur ses racines, et l’autre sur son public.Sur les 18 titres, on croise Brassens, icône sétoise, Mireille Mathieu, mais aussi Bigflo et Oli, Scylla, Grand Corps Malade, ou Davodka. L’album revêt les couleurs de l’intime, mais aussi de l’urgence politique, sur laquelle Rachid s’exprime avec la franchise qui le caractérise. Et, au détour d’un couplet sur Rétro, on croise la phrase qui définit sans doute le mieux le parcours de Demi-Portion : « Garder mon identité, désolé ça s’refuse pas. » Léon LiaLe rap sensible et brut de Leon Lia (Cahors/Toulouse) prend sa source dans le boom bap des années 2000. Elle sublime le réel avec poésie, délivrant récits intimes, messages d’espoir, d’amour, visions amères ou réglages de compte. En live avec la danseuse Zelda, elles envoient leur feu, alliant des textes percutants, une mise en scène réfléchie et une énergie spontanée. Le ZincOriginaire de la région parisienne, Le Zinc trace son propre chemin entre mélancilie, liberté et poésie urbaine. À sa vaingtaine, il pose ses valises dans le sud-ouest sans jamais vraiment les défaire. Baroudeur dans l’âme il transforme chaque lieu traversé en terrain d’écriture. Le Zinc se souvient de sa rencontre avec le rap : 1997. La vielle sono de ses parents joue l’album Paradisiaque de Mc Solaar, une révélation. Le Zinc puise dans ses émotions brutes pour créer une musique sincère, ses textes poétiques et rythmés oscillent entre instrospection et observation du réél. Sur scène, le Zinc partage une énergie authentique et un univers sans frontière où se mêlent nostalgie, évasion et vérité.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46