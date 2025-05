DEMI PORTION X MAUVAISE BOUCHE X DAB ROZER DJ SET – Gignac, 23 mai 2025 07:00, Gignac.

Hérault

DEMI PORTION X MAUVAISE BOUCHE X DAB ROZER DJ SET 2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-23

2025-05-23

Demi Portion, phénomène du rap français, est l’invité d’honneur du grand temps fort Et si on s’écoutait , organisé en partenariat avec le réseau jeunesse de la CCVH.

D’ateliers d’écriture en freestyles, en passant par les premières parties de ses rappeurs favoris (Fonky Family, Rocca ou encore Fabe), l’artiste sétois affine sa plume et son flow jusqu’à s’imposer comme une figure incontournable du paysage hip-hop français.

Demi Portion, maxi talent.

Rappeur authentique, il réussit depuis plus de vingt-cinq ans à fédérer son public tout en marquant ses contemporains de la scène rap. En témoignent ses collaborations avec Oxmo Puccino, IAM ou encore Bigflo & Oli. Grâce à son talent pour assembler les mots, son phrasé généreux et son amour de la culture hip-hop, Demi Portion fait sans cesse le pont entre les générations.

+ Mauvaise Bouche en 1ère partie

Aujourd’hui en tournée dans toute la France, l’artiste montpelliéraine trouve sa place dans la musique urbaine avec un premier single “Solo”. Elle sort par la suite un EP intitulé “Après la pluie”, synonyme d’ un talent en pleine ascension. Mais ce projet est aussi l’occasion pour elle d’affirmer un style unique mêlant pop, hip-hop et soul dans un univers artistique où les styles se mélangent en permanence.

Dès 19h, la soirée débutera par un concours d’éloquence avec les jeunes ayant participé aux stages durant les vacances de printemps organisé par le service Jeunesse Sport et Parentalité de la CCVH.

Zoom sur Et si on s’écoutait

Ouvert aux 11-25 ans, ce festival prendra ses quartiers en Vallée de l’Hérault de janvier à juin 2025. Après le succès d’ Anim’Manga et Prenons Place ! , l’édition 2025 prend pour objet l’écoute de soi, de l’autre en prenant en compte la parole de chacun.e. L’inclusion et le débat y trouveront toute leur place, avec notamment des actions abordant le handicap, l’intergénérationnel, la parentalité, la famille.

Bar & foodtruck sur place dès 18h30

Concert debout

Le bon réflexe

Tu as entre 15 et 18 ans ? Pour ce concert, comme pour tous les concerts au Sonambule, tes billets sont réservables sur ton pass culture.

Sur inscription obligatoire. .

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

French rap phenomenon Demi Portion is the guest of honor at the major event « Et si on s?écoutait », organized in partnership with the CCVH youth network.

From writing workshops to freestyles, via opening acts for his favorite rappers (Fonky Family, Rocca and Fabe), the Sétois artist has honed his pen and flow to become a key figure on the French rap scene

German :

Demi Portion, ein französisches Rap-Phänomen, ist der Ehrengast des großen Highlights « Et si on s’écoutait », das in Zusammenarbeit mit dem Jugendnetzwerk der CCVH organisiert wird.

Von Schreibworkshops über Freestyles bis hin zu Auftritten als Vorgruppe seiner Lieblingsrapper (Fonky Family, Rocca oder Fabe) verfeinert der Künstler aus Sète seine Feder und seinen Flow, bis er sich als unumgänglic

Italiano :

Il fenomeno del rap francese Demi Portion è l’ospite d’onore del grande evento « Et si on s?écoutait », organizzato in collaborazione con la rete giovanile CCVH.

Dai workshop di scrittura ai freestyles, passando per gli slot di supporto ai suoi rapper preferiti (Fonky Family, Rocca e Fabe), l’artista di Sète ha affinato la sua penna e il suo flow per diventare una figura chiave della scena rap francese

Espanol :

El fenómeno del rap francés Demi Portion es el invitado de honor del gran evento « Et si on s’écoutait », organizado en colaboración con la red de jóvenes CCVH.

De los talleres de escritura a los freestyles, pasando por las colaboraciones con sus raperos favoritos (Fonky Family, Rocca y Fabe), el artista de Sète ha perfeccionado su pluma y su flow para convertirse en una figura clave del rap franc

