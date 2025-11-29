DEMICROBES L’ORTIE ROUSSE Rezé

DEMICROBES Samedi 29 novembre, 20h00 L’ORTIE ROUSSE Loire-Atlantique

Demicrobes, couple basse clavier déjanté accompagné de Rick la rythmique. Ça pique, ça grince, ça chatouille, ça bave des paroles poétique et colérique bercées d’amour sale. C’est du post punk rock métal électro pop up and down.

L'ORTIE ROUSSE 51 rue Alsace Lorraine, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=BQoz2xdg5Co »}] L’Ortie Rousse, bar associatif rue Alsace Lorraine, à Rezé, un lieu de vie dans un esprit populaire, libre et joyeux, créatif et engagé, solidaire et redistributif, ouvert à tous et toutes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars post punk