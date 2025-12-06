Demis finales de pelote à main nue Trinquet Laduche Ascain

Demis finales de pelote à main nue

Trinquet Laduche 6206 rue Ernest Fourneau Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

14h Noizbait SPUC

15h Denek Bat Atzarri

16h Abarratia St Martin de Hinx

17h St Palais Mauleon .

Trinquet Laduche 6206 rue Ernest Fourneau Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

