Démo jeux Salle communale Campagne
Démo jeux Salle communale Campagne dimanche 7 décembre 2025.
Démo jeux
Salle communale 125 Chemin des Écoliers Campagne Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Démonstration de jeux de société proposée par Campagne Assos et Okaluda.
Entrée libre
Démonstration de jeux de société proposée par Campagne Assos et Okaluda.
Entrée libre .
Salle communale 125 Chemin des Écoliers Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 04 12 51
English : Démo jeux
Board game demonstration by Campagne Assos and Okaluda.
Free admission
German : Démo jeux
Vorführung von Gesellschaftsspielen, angeboten von Campagne Assos und Okaluda.
Freier Eintritt
Italiano :
Dimostrazione di giochi da tavolo a cura di Campagne Assos e Okaluda.
Ingresso libero
Espanol :
Demostración de juegos de mesa a cargo de Campagne Assos y Okaluda.
Entrada gratuita
L’événement Démo jeux Campagne a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère