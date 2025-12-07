Démo jeux Salle communale Campagne

Démo jeux

Démonstration de jeux de société proposée par Campagne Assos et Okaluda.

Entrée libre

Salle communale 125 Chemin des Écoliers Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 04 12 51

English : Démo jeux

Board game demonstration by Campagne Assos and Okaluda.

Free admission

German : Démo jeux

Vorführung von Gesellschaftsspielen, angeboten von Campagne Assos und Okaluda.

Freier Eintritt

Italiano :

Dimostrazione di giochi da tavolo a cura di Campagne Assos e Okaluda.

Ingresso libero

Espanol :

Demostración de juegos de mesa a cargo de Campagne Assos y Okaluda.

Entrada gratuita

