DÉMOCRATIE ! Le Nouveau Théâtre Châtellerault
DÉMOCRATIE ! Le Nouveau Théâtre Châtellerault mercredi 29 avril 2026.
DÉMOCRATIE !
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
.
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr
English : DÉMOCRATIE !
German : DÉMOCRATIE !
Italiano :
Espanol : DÉMOCRATIE !
L’événement DÉMOCRATIE ! Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne