Démocratie, mon amour Théâtre Municipal Beaune

Démocratie, mon amour

Théâtre Municipal 64 Rue de Lorraine Beaune Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2025-10-26 20:00:00

fin : 2025-10-26 22:30:00

2025-10-26

A & L, duo autoritaire à l’humour incisif, nous racontent l’histoire, avec un petit h, de la démocratie, de la Grèce antique à nos jours.

On y rencontre Périclès, Sophocle, Platon, mais aussi des figures du pouvoir et de la révolte, comme Antigone et son oncle un brin tyrannique, Créon.

Le public vote, selon plusieurs modes de scrutin. Il vote comme on aurait voté à Athènes au Ve siècle avant JC, il vote selon les méthodes de Condorcet ou Borda. On touche du doigt d’autres modes de scrutin que ceux pratiqués en France. Et l’on découvre qu’on pourrait tout à fait fonctionner différemment.

À travers plusieurs tableaux décalés, alternant avec les votes du public, la pièce ravive des moments qui marquent et ont marqué les démocraties occidentales. Autant de moments où le pouvoir a été ou aurait pu être exercé par le peuple. Un clin d’oeil à Duras, un soupçon de Desproges, une touche de Monty Python, Démocratie, mon amour est une ode aux vastes déclinaisons de la démocratie !

Un spectacle de Antoine Linguinou, soutien à l’écriture Martin Sauvageot, avec Leïla Déaux et Antoine Linguinou, regard extérieur Louise Genin, scénographie Anne Lacroix, conseil mentalisme Claire Chastel, création lumières et régie Ruddy Fritsch .

Théâtre Municipal 64 Rue de Lorraine Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 55 61 theatre@mairie-beaune.fr

