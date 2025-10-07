Démocratie mon amour Théâtre Louis Jouvet Belfort

Démocratie mon amour

Théâtre Louis Jouvet 8 Rue de l’As de Carreau Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – 7 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-01-08 20:00:00

fin : 2026-01-08

2026-01-08

A et L, duo autoritaire à l’humour incisif, nous racontent l’histoire de la démocratie, avec un petit h. Toute la pièce oscille entre le plus grand sérieux et l’absurdité du monde. A et L nous emmènent pour un moment en Grèce, sollicitent Périclès, Aristote, Antigone, puis ils s’immiscent dans les conventions citoyennes, les réunions parents-profs, les débats parlementaires, les couloirs des tribunaux, les pages des indices de démocratie. .

Théâtre Louis Jouvet 8 Rue de l’As de Carreau Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 39 42 communication@theatredupilier.com

