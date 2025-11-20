Démocratie mon amour Par ici la Compagnie Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines
Démocratie mon amour Par ici la Compagnie
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2025-11-20 20:30:00
Raconter la démocratie aux plus jeunes c’est ce qu’entreprend ici le metteur en scène et acteur Antoine Linguinou, avec sa complice Leïla Déaux, dans une pièce interactive et adaptée aux adolescents.
Comme dans toute bonne démocratie, cela commence par une élection, ici le vote du public en direct qui déterminera la suite de la représentation autant que l’avenir de l’humanité.
À travers plusieurs tableaux décalés autour du scrutin ou du tirage au sort, le spectacle nous initie aux divers concepts qui composent cette forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple.
Antoine et Leïla, duo autoritaire à l’humour incisif, nous racontent des petites histoires de démocratie pour mieux en illustrer les valeurs, de la Grèce antique à nos jours. Une démarche aussi réjouissante qu’instructive et participative… .
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr
