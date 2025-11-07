Démocratie mon amour Théâtre municipal Sens

Démocratie mon amour

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

À partir de 13 ans

A et L, duo autoritaire à l’humour incisif, nous racontent l’histoire de la démocratie, avec un petit h. Les petites histoires de la démocratie, de la Grèce antique à nos jours. À travers plusieurs tableaux décalés autour du vote, du tirage au sort ou de l’indice de démocratie, la pièce nous initie aux divers concepts qui composent la démocratie telle que l’on entend aujourd’hui. Au début du spectacle, on vote. Pendant le spectacle aussi. Pour choisir ses légumes préférés, pour choisir la suite du spectacle, parfois.

Démocratie, mon amour, c’est un spectacle participatif, parfois démocratique (pas toujours), où les deux protagonistes jouent à nous raconter la démocratie et leurs démocraties

Toute la pièce oscille entre les plus grand sérieux et l’absurdité du monde.

Soutien à l’écriture Martin Sauvageot

Avec Leïla Déaux et Antoine Linguinou

Regard extérieur Louise Genin

Scénographie Anne Lacroix

Conseil Mentalisme Claire Chastel

Création lumière & régie Ruddy Fritsch

Production et diffusion Magali Piatti .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

