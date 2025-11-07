Démocratie mon amour Théâtre municipal Sens
Démocratie mon amour
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Début : 2025-11-07 20:30:00
À partir de 13 ans
A et L, duo autoritaire à l’humour incisif, nous racontent l’histoire de la démocratie, avec un petit h. Les petites histoires de la démocratie, de la Grèce antique à nos jours. À travers plusieurs tableaux décalés autour du vote, du tirage au sort ou de l’indice de démocratie, la pièce nous initie aux divers concepts qui composent la démocratie telle que l’on entend aujourd’hui. Au début du spectacle, on vote. Pendant le spectacle aussi. Pour choisir ses légumes préférés, pour choisir la suite du spectacle, parfois.
Démocratie, mon amour, c’est un spectacle participatif, parfois démocratique (pas toujours), où les deux protagonistes jouent à nous raconter la démocratie et leurs démocraties
Toute la pièce oscille entre les plus grand sérieux et l’absurdité du monde.
Soutien à l’écriture Martin Sauvageot
Avec Leïla Déaux et Antoine Linguinou
Regard extérieur Louise Genin
Scénographie Anne Lacroix
Conseil Mentalisme Claire Chastel
Création lumière & régie Ruddy Fritsch
Production et diffusion Magali Piatti .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
