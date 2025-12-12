Démocratie participative : bonne idée ou fausse promesse ? Café des Champs Libres Rennes Mercredi 21 janvier 2026, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

La participation citoyenne est censée répondre à la défiance vis-à-vis des institutions et renforcer la légitimité des décisions publiques. Pari réussi ?

Budgets participatifs, conventions citoyennes… Les pouvoirs publics, aussi bien locaux que nationaux, misent sur la participation citoyenne pour soigner la crise démocratique. Que peuvent réellement ces dispositifs ? Parviennent-ils à redonner confiance dans les institutions ? Et quelles sont leurs limites ?

Proposé par le Club de la presse de Bretagne.

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine