Démocratie: un spectacle dont vous pourriez être les héros Théâtre Michel portal Bayonne

Une philosophe, Barbara Stiegler, et un historien, Christophe Pébarthe, ont décidé de faire de la démocratie une expérience mise en scène. Discours, dialogues et débats constituent autant d’occasions de comprendre la nature de ce concept politique inventé par les Athéniens démocratie, dêmos/kratos, le pouvoir du peuple sur lui-même. Ce spectacle retrouve ainsi l’esprit de la tragédie, celle d’Eschyle, Sophocle et Euripide où le théâtre se fait le reflet des débats citoyens. Pour les Anciens, il s’agissait de faire éprouver à chacun l’incapacité de tout discours à épuiser le sens du monde, tout en offrant une catharsis, une libération, par l’exposition et la reconnaissance de nos tourments humains.

Retour aux origines de la démocratie donc et aux origines du théâtre avec un spectacle pertinent et éclairé qui se prolonge en débat avec les spectateurs.

