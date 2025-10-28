Demon Slayer Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Demon Slayer Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot mardi 28 octobre 2025.
Demon Slayer
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 4 – 4 – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
Tanjiro arrive à l’Utopie pour une après-midi événement autour de Demon Slayer
– Concours de cosplay
– Projection du film en VOSTFR
– 1 affiche du film à gagner
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
English : Demon Slayer
Tanjiro arrives at Utopie for a Demon Slayer afternoon event:
? Cosplay competition
? Screening of the film in VOSTFR
? 1 poster to be won
German : Demon Slayer
Tanjiro kommt nach Utopia, um einen Event-Nachmittag rund um Demon Slayer zu veranstalten:
? Cosplay-Wettbewerb
? Vorführung des Films in VOSTFR
? 1 Poster des Films zu gewinnen
Italiano :
Tanjiro arriva a Utopie per un pomeriggio di eventi Demon Slayer:
? Gara di cosplay
? Proiezione del film in VOSTFR
1 poster in palio
Espanol : Demon Slayer
Tanjiro llega a Utopie para una tarde de eventos Demon Slayer:
? Concurso de cosplay
? Proyección de la película en VOSTFR
? 1 póster para ganar
