Démonstration : à la découverte du métier de relieur-restaurateur de livres, Atelier Louison Moy, Le Havre

Informations pratiques

Démonstration : à la découverte du métier de relieur-restaurateur de livres Samedi 19 septembre, 10h00 Atelier Louison Moy Seine-Maritime

Accès libre dans la limite de la capacité d’accueil de l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Venez découvrir le métier de relieur-restaurateur de livres à travers une série de démonstrations présentant les principales étapes de fabrication et d’ornementation d’un livre relié.

Au fil de la journée, vous pourrez observer différents gestes traditionnels du métier, de la couture des cahiers à la mise en forme du livre, jusqu’à la dorure.

Cette rencontre sera l’occasion d’échanger autour des matériaux, des techniques artisanales et des savoir-faire de la reliure, métier d’art au service de la préservation et de la transmission du patrimoine écrit.

Atelier Louison Moy 69 rue du Président Wilson, 76600 Le Havre Le Havre 76620 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie 07 65 65 95 43 https://atelier-louisonmoy.com/ https://www.instagram.com/atelierlouisonmoy/;https://www.facebook.com/atelierlouisonmoy Atelier de reliure artisanale consacré à la fabrication, la restauration et l’ornementation de livres. L’atelier pratique des techniques traditionnelles de reliure et de dorure et réalise des travaux pour particuliers et professionnels, de la restauration d’ouvrages anciens à la création de reliures sur mesure. Accès depuis la rue par une marche. Atelier situé au rez-de-chaussée.

Venez découvrir le métier de relieur-restaurateur de livres à travers une série de démonstrations présentant les principales étapes de fabrication et d’ornementation d’un livre relié.