Démonstration à la forge du charron à Thury Forge de Thury Thury

Démonstration à la forge du charron à Thury 20 et 21 septembre Forge de Thury Côte-d’Or

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la forge du charron à Thury, un atelier du XIXe siècle. En état de marche, elle sera animée par deux forgerons qui feront une démonstration en public et donneront toutes les explications sur leur travail de forge et de charronnage. Vous pourrez aussi voir un modèle réduit de machine à vapeur en état de marche et exposé exceptionnellement.

Forge de Thury 89520 Thury Thury 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 07 89 27 99 56 https://thury.fr La forge du charron est entièrement fonctionnelle et animée par deux forgerons.

Journées européennes du patrimoine 2025

© DR