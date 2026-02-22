Démonstration avec Les Trouvailles #3 Journées Européennes des Métiers d’Art Les Trouvailles Romans-sur-Isère
Démonstration avec Les Trouvailles #3 Journées Européennes des Métiers d’Art Les Trouvailles Romans-sur-Isère samedi 11 avril 2026.
Démonstration avec Les Trouvailles #3 Journées Européennes des Métiers d’Art
Les Trouvailles 10A Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Participez à une démonstration de fonte du métal et de travail de la cire en joaillerie.
.
Les Trouvailles 10A Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 13 51 19 lestrouvaillesromans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in a demonstration of metal casting and jewelry waxworking.
L’événement Démonstration avec Les Trouvailles #3 Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-19 par Valence Romans Tourisme