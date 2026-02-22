Démonstration avec Les Trouvailles #3 Journées Européennes des Métiers d’Art Les Trouvailles Romans-sur-Isère

Démonstration avec Les Trouvailles #3 Journées Européennes des Métiers d’Art

Les Trouvailles 10A Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11 2026-04-12

Participez à une démonstration de fonte du métal et de travail de la cire en joaillerie.

Les Trouvailles 10A Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 13 51 19 lestrouvaillesromans@gmail.com

English :

Take part in a demonstration of metal casting and jewelry waxworking.

