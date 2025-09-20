Démonstration : Banque de France, Ensemble, dialoguons Banque de France Saint-Lô

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Venez découvrir les missions de la Banque de France

Au service de tous, la Banque de France est investie de longue date dans l’échange, l’explication et le dialogue. Chaque citoyen est concerné, quel que soit son point de vue ou ses connaissances. L’opération « ensemble, dialoguons » s’inscrit dans le cadre des JEP pour répondre à toutes vos questions.

Venez découvrir différents ateliers : questions / réponses sur la Banque de France, jeu : mes questions d’argent, authentification des billets, visite thématique des locaux, …

Banque de France Place Guy Fontenelle, 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-saint-lo »}]

