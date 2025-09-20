Démonstration : Biennale du 9e Art « masterclass autour de la transmission » Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin

Démonstration : Biennale du 9e Art « masterclass autour de la transmission » Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin samedi 20 septembre 2025.

Démonstration : Biennale du 9e Art « masterclass autour de la transmission » Samedi 20 septembre, 14h30 Musée Thomas Henry Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

MASTERCLASS AUTOUR DE LA TRANSMISSION

Avec Michael Woolworth et Théophile Berthemet

Michael Woolworth est imprimeur en lithographie, spécialiste de lithographie sur pierre, bois gravé, monotype, linogravure et eau-forte, et détenteur du titre de Maître d’art. Décerné à vie par le ministère de la Culture, le titre

de Maître d’art distingue des artisans de passion pour la singularité de leur savoir-faire, leur parcours exceptionnel et leur implication dans le renouvellement des métiers d’art. Depuis 1994, 149 professionnels, acteurs de la création ou restaurateurs,

ont été nommés Maîtres d’art et 105 métiers artisanaux ont été mis à l’honneur.

Théophile Berthemet est responsable de l’atelier lithographie de l’ESAM de Caen, il est également collaborateur au sein de l’atelier Woolworth. La masterclass sera suivie à 16h d’une démonstration du procédé de l’impression lithographique avec la presse présente dans le parcours de l’exposition Le Repaire de la Méduse.

Musée Thomas Henry Esplanade de la Laïcité, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 33233233933 https://www.cherbourg.fr/culture-et-loisirs/musees/musee-thomas-henry [{« type »: « email », « value »: « musees@cherbourg.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 23 39 33 »}] Le musée Thomas Henry, un musée inattendu qui recèle une surprenante collection d’art européen (Renaissance-XIXe) : Fra Angelico, Lippi, Jordaens, Poussin, Chardin, David, Millet, Signac… Plus de 300 œuvres offertes par le marchand Thomas Henry dès 1831 pour sa ville natale. Il abrite la deuxième collection Jean-François Millet de France (oeuvres de jeunesse). Sa programmation inclut des expos variées et la Biennale du 9e art, exposition monographique conçue avec des maîtres de la BD comme Enki Bilal, Schuiten et Peeters, Moebius, Jacques Tardi, Nicolas de Crécy… Un trésor artistique et un événement BD de renom à découvrir à Cherbourg-en-Cotentin.

MASTERCLASS AUTOUR DE LA TRANSMISSION

© Brecht Evens, Atelier Michael Woolworth, Paris.