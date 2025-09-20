Démonstration | Comment faire du vitrail ? Maison Champignon Issigeac

Démonstration | Comment faire du vitrail ? Maison Champignon Issigeac samedi 20 septembre 2025.

Maison Champignon 16 Place Bari-Paillou Issigeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

2025-09-20

À l’Atelier D.Z’arts, Derzou vous invite à découvrir une démonstration passionnante sur la façon de réaliser un vitrail, étape par étape, pour créer de magnifiques œuvres colorées et lumineuses.   .

Maison Champignon 16 Place Bari-Paillou Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 70 88 97 

