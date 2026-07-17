Démonstration : Coriobona village gaulois animé, Coriobona Village Gaulois, Esse

Informations pratiques

Démonstration : Coriobona village gaulois animé 19 et 20 septembre Coriobona Village Gaulois Charente

Adulte (à partir de 12 ans) : 5 € – Enfants (de 6 à 11 ans) : 3 € – Groupe (à partir de 9 adultes) : 4 €. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dominant la vallée de l’Issoire, sur une colline ombragée, Coriobona reconstitue grandeur nature un village gaulois fortifié du Ier siècle avant notre ère.

Derrière l’enceinte du murus gallicus, un rempart de bois et de terre, remontez le temps de plus de 2 000 ans. Parcourez les chemins du village pour découvrir les différents types de constructions, les artisanats celtes et la vie quotidienne des Gaulois lémovices, peuple du Limousin.

Vivez une immersion totale au Ier siècle avant notre ère et explorez l’oppidum en compagnie d’artisans et de guerriers. De nombreuses démonstrations vous seront proposées : forge, poterie, tissage, menuiserie, vannerie, travail du cuir, sculpture, teinture, cuisine, frappe de monnaie, travail du verre ou encore agriculture.

Vous assisterez également à une présentation de l’armement celte et à des évocations de combats dans l’hémicycle.

Coriobona Village Gaulois Coriobona Village Gaulois, Route du Pont Binot, 16500 Esse Esse 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine Parking accessible

Dominant la vallée de l’Issoire, sur une colline ombragée, se dresse Coriobona (la fondation de la troupe), la reconstitution grandeur nature d’un village gaulois fortifié du 1er siècle avant notre y…

©Les Gaulois d’Esse