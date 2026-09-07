Démonstration : créations de vitraux d’art sacré, Abbaye Saint-Pierre de Baume-les-Messieurs, Baume-les-Messieurs

Informations pratiques

Démonstration : créations de vitraux d’art sacré 19 et 20 septembre Abbaye Saint-Pierre de Baume-les-Messieurs Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Installés dans le Jura depuis 2008, avec un atelier à Baume-les-Messieurs les premières années, avant de revenir s’implanter dans la reculée de Blois-sur-Seille. Les artistes maîtres-verriers Pierre et Gwendoline Scala Danjean de Glasswood Créations vous proposent de découvrir le savoir-faire ancestral du vitrail traditionnel les 19 et 20 septembre prochains à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Durant les 2 jours, ces artistes-auteurs spécialisés démontreront dans l’abbaye des créations de vitraux d’art sacré entièrement conceptualisés et dessinés à la main par leurs soins. (Ex: composition d’une verrière unique personnalisée pour une chapelle privée consacrée à Villeneuve sous Pymont)

Une exposition éphémère de leurs oeuvres de décoration sera également organisée dans la 2ème cour de l’abbaye pour regarder, offrir ou se faire plaisir.

Pierre Scala Danjean issu du compagnonnage et qualifié dans les arts du bois et du vitrail vous transportera à travers les temps en vous présentant un savoir qui complètera à merveille celui des visites guidées proposées lors de cet événement.

Abbaye Saint-Pierre de Baume-les-Messieurs Place Guillaume de Poupet, 39210 Baume-les-Messieurs, France Baume-les-Messieurs 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384449928 https://www.baumelesmessieurs.fr/abbaye-de-baume-les-messieurs Nichée au fond de la reculée, la simple cellula (communauté de moines) accède au statut d’abbaye au IXe siècle. En 909 ou en 910, l’abbé Bernon partit fonder l’abbaye de Cluny avec douze moines.

Installés dans le Jura depuis 2008, avec un atelier à Baume-les-Messieurs les premières années, avant de revenir s’implanter dans la reculée de Blois-sur-Seille. Les artistes maîtres-verriers Pierre…

©Glasswood Créations