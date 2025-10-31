Démonstration Cristel Schweighouse-sur-Moder
Démonstration Cristel Schweighouse-sur-Moder vendredi 31 octobre 2025.
5 Rue de l’écorçage Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 19:30:00
2025-10-31
Nous vous invitons à venir découvrir ou approfondir vos connaissances sur la marque Cristel avec les ateliers de démonstration de Johanna Frechin !
À quoi s’attendre
– Des dégustations 100% gourmandes..
– De véritables conseils.
– Convivialité, échange et bonne humeur !
——— PROGRAMME ———
La démonstration se déroulera en 2 sessions
15h00-17h
17h30-19h30
Johanna montrera l’utilisation d’une poêle/casserole inox, ainsi que l’utilisation du fameux BIOME et enfin elle présentera les différentes gammes Cristel !
Lors de cette journée vous pourrez profiter de remise exceptionnelle sur le stock en magasin de la marque Cristel !! 0 .
5 Rue de l’écorçage Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 26 80 marine.lalaurie@a-a-e.fr
English :
We invite you to come and discover or deepen your knowledge of the Cristel brand with Johanna Frechin’s demonstration workshops!
German :
Wir laden Sie ein, die Marke Cristel mit den Demonstrationsworkshops von Johanna Frechin zu entdecken oder Ihr Wissen darüber zu vertiefen!
Italiano :
Vi invitiamo a venire a scoprire o a conoscere meglio il marchio Cristel con i workshop dimostrativi di Johanna Frechin!
Espanol :
Te invitamos a que vengas a descubrir o aprender más sobre la marca Cristel con los talleres de demostración de Johanna Frechin
