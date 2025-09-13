Démonstration cuisson céramique

Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Dans le cadre des Journées Européennes des métiers d’art, Le Bocal organise une démonstration d’une technique céramique datant du 12 ème siècle.

L’OBVARA est une technique de cuisson Raku, également appelée céramique au levain , datant du 12e siècle et originaire d’Europe de l’Est. Elle consiste à chauffer une pièce dégourdie jusqu’à 1000° pour la plonger aussitôt défournée dans un mélange à base de levure puis dans l’eau afin de la refroidir. Cet atelier sera animé par Coline DELOZANNE Artiste plasticienne et céramiste diplômée des Métiers d’Art en céramique artisanale à Duperré Paris.

A découvrir aussi

du 2 au 30 avril, l’exposition Touché Terre à la galerie d’atisanat d’art Le Bocal. Expo-vente de céramique. Entrée gratuite. Du lundi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h (18h le dimanche).

Le Bocal est un lieu d’exposition dédié aux métiers d’art. Sa programmation, d’avril à décembre, propose tous les mois un thème différent pour une mise en lumière des multiples facettes de l’artisanat.

L’association Le Bocal est membre associé des Ateliers d’Art de France depuis 2020. Nous organisons des événements accueillant du public et destinés à mettre en valeur les artisans d’art et les techniques qu’ils emploient. Ces actions peuvent également prendre la forme de conférences, ateliers, stages, démonstrations, formations & édition de publications. .

Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 91 09 53 contact@galerielebocal.art

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English : Démonstration cuisson céramique

L’événement Démonstration cuisson céramique Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA